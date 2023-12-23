МИД: отсутствие реакции на запрос России по Буче доказывает инсценировку событий

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что отсутствие реакции международных организаций на запрос России по событиям в Буче доказывает инсценировку этих событий Киевом при помощи его западных кураторов.

«Отсутствие реакции профильных международных организаций на запросы российской стороны о предоставлении списков погибших в Буче свидетельствует о том, что в Буче имела место некрофильская инсценировка», — цитирует дипломата ТАСС.

Как подчеркнула Захарова, эту инсценировку выполнила Украина при участии Соединённых Штатов и Великобритании.

Она добавила, что за основу этих событий была взята провокация Третьего рейха в Неммерсдорфе в 1944 году.

Летом российский постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что в ООН не предоставили России данные разбирательства по Буче.

Осенью заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что англосаксонские пиар-структуры выступили сценаристами и режиссёрами антироссийской провокации в Буче весной прошлого года.