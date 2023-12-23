RT в Telegram
Подпишись

МИД: отсутствие реакции на запрос России по Буче доказывает инсценировку событий

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что отсутствие реакции международных организаций на запрос России по событиям в Буче доказывает инсценировку этих событий Киевом при помощи его западных кураторов.
МИД: отсутствие реакции на запрос России по Буче доказывает инсценировку событий
  • РИА Новости

«Отсутствие реакции профильных международных организаций на запросы российской стороны о предоставлении списков погибших в Буче свидетельствует о том, что в Буче имела место некрофильская инсценировка», — цитирует дипломата ТАСС.

Как подчеркнула Захарова, эту инсценировку выполнила Украина при участии Соединённых Штатов и Великобритании.

Она добавила, что за основу этих событий была взята провокация Третьего рейха в Неммерсдорфе в 1944 году.

Летом российский постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что в ООН не предоставили России данные разбирательства по Буче.

Осенью заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что англосаксонские пиар-структуры выступили сценаристами и режиссёрами антироссийской провокации в Буче весной прошлого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить