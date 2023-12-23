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Не выпущенный за границу Порошенко подал в суд на руководство Верховной рады

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко подал в суд на руководство Верховной рады и пограничников за то, что его не выпустили в командировку за границу.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Порошенко Игоря Голованя.

По его словам, бывшего украинского лидера не выпустили за границу без всяких на это оснований, вследствие чего в офис генпрокурора было направлено заявление об уголовном правонарушении.

«Никакого результата это не дало, что свидетельствует о вопиющем бездействии», — сказал Головань.

Ранее СБУ рекомендовала Раде не выпускать Порошенко с Украины на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Позже Порошенко раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте в ходе выступления в Раде.

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