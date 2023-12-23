Депутат Ивченко: на Украине могут ввести всеобщую военную подготовку с 17 лет

Депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Вадим Ивченко заявил в интервью радиостанции «Радио Свобода»*, что украинские власти хотят ввести обязательную военную подготовку для подростков с 17 лет.

«С 17 до 20 лет будет вводиться обязательное такое обучение», — цитирует его ТАСС.

При этом Ивченко не уточнил, будет ли эта подготовка проводиться при учебных заведениях.

«Такие нововведения мы планируем», — добавил депутат.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный поддержал законопроект о мобилизации с рядом оговорок.

Также глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров заявил, что Киев планирует в следующем году привлечь к военной службе украинцев, которые уехали из страны.

* «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.