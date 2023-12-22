МО: ВС России отразили шесть атак ВСУ в районе Работина и Вербового

Вооружённые силы России за неделю отразили шесть атак ВС Украины в районе Работина и Вербового в Запорожской области.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как сказано в сообщении ведомства, на Запорожском направлении российские военные продолжали ведение активной обороны, в ходе которой отразили шесть атак ВСУ в районах Работина и Вербового.

Уточняется, что украинские военные потеряли до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

Ранее в министерстве сообщили, что российская армия отразила 43 атаки штурмовых групп украинских войск на Донецком направлении фронта.

Кроме того, российские бойцы за прошедшую неделю вывели из строя два танка Leopard немецкого производства на Купянском направлении.