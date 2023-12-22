ВС России за неделю пресекли 43 атаки штурмовиков ВСУ на Донецком направлении

Российская армия отразила 43 атаки штурмовых групп украинских войск на Донецком направлении фронта, передаёт Минобороны России.

По информации ведомства, на этом направлении потери противника составили более 1610 человек личного состава убитыми и ранеными.

Кроме того, ВС России за неделю нанесли 39 ударов по военным объектам ВСУ.