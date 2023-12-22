ВС России за неделю пресекли 43 атаки штурмовиков ВСУ на Донецком направлении
Российская армия отразила 43 атаки штурмовых групп украинских войск на Донецком направлении фронта, передаёт Минобороны России.
- РИА Новости
По информации ведомства, на этом направлении потери противника составили более 1610 человек личного состава убитыми и ранеными.
Кроме того, ВС России за неделю нанесли 39 ударов по военным объектам ВСУ.
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