Минобороны: ВС России за неделю нанесли 39 ударов по военным объектам ВСУ
Вооружённые силы России в течение недели нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам украинской армии, центрам подготовки БПЛА, пунктам управления и размещения иностранных наёмников.
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что все намеченные цели поражены.
Ранее сообщалось, что расчёты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска.
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