Минобороны: ВС России за неделю нанесли 39 ударов по военным объектам ВСУ

Вооружённые силы России в течение недели нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам украинской армии, центрам подготовки БПЛА, пунктам управления и размещения иностранных наёмников.

РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Отмечается, что все намеченные цели поражены. Ранее сообщалось, что расчёты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска.