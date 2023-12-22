МО России заявило об уничтожении двух Leopard на Купянском направлении

Российские бойцы за прошедшую неделю вывели из строя два танка Leopard немецкого производства на Купянском направлении, говорится в сводке Минобороны России.

РИА Новости

На данном участке фронта потери украинских войск составили более 355 военных. Помимо этого, ведомство сообщило, что ВС России за неделю пресекли 43 атаки штурмовиков ВСУ на Донецком направлении.