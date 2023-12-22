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МО России заявило об уничтожении двух Leopard на Купянском направлении

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Российские бойцы за прошедшую неделю вывели из строя два танка Leopard немецкого производства на Купянском направлении, говорится в сводке Минобороны России.
МО России заявило об уничтожении двух Leopard на Купянском направлении
  • РИА Новости

На данном участке фронта потери украинских войск составили более 355 военных.

Помимо этого, ведомство сообщило, что ВС России за неделю пресекли 43 атаки штурмовиков ВСУ на Донецком направлении.

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