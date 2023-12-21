Генштаб: ВС России уничтожили около 1500 объектов ВСУ оружием большой дальности
Об этом Герасимов рассказал в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году.
Отмечается, что российская армия наносит удары по пунктам управления группировками войск ВСУ, оборонным предприятиям и объектам военного назначения.
«Всего поражено около 1,5 тыс. объектов. Одним из результатов применения высокоточного оружия стало значительное снижение производства продукции военно-промышленного комплекса Украины», — сказал Герасимов.
Он также рассказал, что российские войска в зоне спецоперации успешно ведут активную оборону, расширяют зоны контроля.