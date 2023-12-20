На Украине заявили, что ежедневно из страны выезжает по 6 тысяч мужчин
- AP
Его заявление приводит украинское издание «СТРАНА.ua».
По его словам, из них около 150—200 человек выезжает в качестве волонтёров по системе «Шлях», также многие покидают страну как сопровождающие инвалидов. При этом одного инвалида могут несколько раз вывозить разные люди, подделывая акт ухода.
Матвийчук добавил, что в последнее время стала популярна схема выезда после заключения брака с многодетными матерями.
Также он сказал, что некоторые граждане даже меняют пол в паспорте, без хирургического вмешательства.
Ранее сообщалось, что порядка 20 тыс. мужчин незаконно покинули Украину, чтобы избежать мобилизации.