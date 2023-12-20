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На Украине заявили, что ежедневно из страны выезжает по 6 тысяч мужчин

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Начальник украинского отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день с территории Украины выезжает по 6 тыс. мужчин призывного возраста.
На Украине заявили, что ежедневно из страны выезжает по 6 тысяч мужчин
  • AP

Его заявление приводит украинское издание «СТРАНА.ua».

По его словам, из них около 150—200 человек выезжает в качестве волонтёров по системе «Шлях», также многие покидают страну как сопровождающие инвалидов. При этом одного инвалида могут несколько раз вывозить разные люди, подделывая акт ухода.

Матвийчук добавил, что в последнее время стала популярна схема выезда после заключения брака с многодетными матерями.

Также он сказал, что некоторые граждане даже меняют пол в паспорте, без хирургического вмешательства.

Ранее сообщалось, что порядка 20 тыс. мужчин незаконно покинули Украину, чтобы избежать мобилизации.

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