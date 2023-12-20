WSJ: бои стали устрашающими для ВСУ без поставок оружия от Запада
- Gettyimages.ru
По данным газеты, желающих попасть в украинскую пехоту на данном этапе конфликта найти стало особенно сложно.
«Ослабление поддержки со стороны Запада омрачает настроение в стране и делает боевые действия на передовой ещё более устрашающими», — говорится в материале.
Также указывается, что НАТО значительно сократило объёмы помощи, а ВС России обладают подавляющим преимуществом в огневой мощи.
Ранее немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что западное оружие оказалось непригодным для долгого конфликта.