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WSJ: бои стали устрашающими для ВСУ без поставок оружия от Запада

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Боестолкновения на передовой стали ещё более устрашающими для украинской армии без поставок западного оружия в необходимом количестве, сообщила The Wall Street Journal.
WSJ: бои стали устрашающими для ВСУ без поставок оружия от Запада
  • Gettyimages.ru

По данным газеты, желающих попасть в украинскую пехоту на данном этапе конфликта найти стало особенно сложно.

«Ослабление поддержки со стороны Запада омрачает настроение в стране и делает боевые действия на передовой ещё более устрашающими», — говорится в материале.

Также указывается, что НАТО значительно сократило объёмы помощи, а ВС России обладают подавляющим преимуществом в огневой мощи.

Ранее немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что западное оружие оказалось непригодным для долгого конфликта.

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