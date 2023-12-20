Украина нуждается во всеобщей мобилизации, заявил в разговоре с The Wall Street Journal украинский военнослужащий специального назначения.

«У нас нет всеобщей мобилизации», — сказал собеседник газеты с позывным Добро. По его мнению, мобилизация всего общества Украины необходима, без неё стране не справиться.

Другой собеседник издания из рядов ВСУ пожаловался, что он физически не справляется с боевыми задачами, потому что «ему уже не 20 лет».

Журналист отмечает, что Украине нужно «восстановить свою потрёпанную армию», которая хронически испытывает нехватку людей.

Владимир Зеленский накануне заявил, что военные попросили его о проведении дополнительной мобилизации на Украине, чтобы призвать 500 тыс. человек на фронт. Вместе с этим он предупредил, что не собирается подписывать законопроект о мобилизации женщин.

По данным, которые представил министр обороны России Сергей Шойгу, Украина провела девять волн мобилизации, продолжается десятая. Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.