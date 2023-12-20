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Погранслужба: граждане Украины покидают страну как сопровождающие инвалидов

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Граждане Украины призывного возраста покидают страну как сопровождающие инвалидов, заявил начальник отдела организации пограничного контроля западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Матвейчук.
Погранслужба: граждане Украины покидают страну как сопровождающие инвалидов
  • Gettyimages.ru

Он объяснил, что, по правилам, вместе с инвалидом в другую страну могут выехать несколько человек, в документе они обозначены как ухаживающие за ним лица. Украинские пограничники при этом не могут проконтролировать, вернулись ли все сопровождающие обратно.

«Знаю, что есть поручение вице-премьера о разработке изменения законодательства и правил пересечения границы, чтобы инвалида мог сопровождать только один человек, который с инвалидом и сам должен вернуться на Украину», — цитирует его ТАСС.

Матвейчук добавил, что пока такое правило не разработали, а документ на сопровождающих лиц легко подделать.

Ранее сообщалось, что около 20 тыс. мужчин незаконно покинули Украину, чтобы избежать мобилизации.

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