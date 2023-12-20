Погранслужба: граждане Украины покидают страну как сопровождающие инвалидов

Граждане Украины призывного возраста покидают страну как сопровождающие инвалидов, заявил начальник отдела организации пограничного контроля западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Матвейчук.

Он объяснил, что, по правилам, вместе с инвалидом в другую страну могут выехать несколько человек, в документе они обозначены как ухаживающие за ним лица. Украинские пограничники при этом не могут проконтролировать, вернулись ли все сопровождающие обратно.

«Знаю, что есть поручение вице-премьера о разработке изменения законодательства и правил пересечения границы, чтобы инвалида мог сопровождать только один человек, который с инвалидом и сам должен вернуться на Украину», — цитирует его ТАСС.

Матвейчук добавил, что пока такое правило не разработали, а документ на сопровождающих лиц легко подделать.

Ранее сообщалось, что около 20 тыс. мужчин незаконно покинули Украину, чтобы избежать мобилизации.