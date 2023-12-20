Киев снизил запросы на финансовую помощь от Запада с $41 млрд до $37,3 млрд

Украинское правительство решило снизить свои запросы на предоставление в 2024 году финансирования со стороны Запада с $41 млрд до более чем $37 млрд, говорится в сообщении Минфина Украины.

Уточняется, что потребность во внешнем финансировании страны в следующем году будет достигать $37,3 млрд, это верифицировано экспертами Международного валютного фонда.

«Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось уменьшить с $41 млрд благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер», — заявил глава ведомства Сергей Марченко.

Он добавил, что все капитальные расходы государственного бюджета также были сокращены.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин признался, что Киев может оплатить только половину возможностей ВПК.