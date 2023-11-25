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На Украине признали, что могут оплатить только половину возможностей ВПК

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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин признался, что госбюджет способен в 2024 году профинансировать только половину возможностей ВПК, который, тем не менее, не способен закрыть потребности армии.

«Мы с отечественным производством всё равно далеки от закрытия потребности сил обороны. И будем и дальше зависимы от внешних поставок наших партнёров», — написал он в Telegram.

Министр пояснил, что средств госбюджета хватит примерно на половину способностей отечественного ВПК в следующем году.

Ранее глава Минфина США Йеллен заявила, что Украина полностью зависит от американской помощи.

Владимир Зеленский признал, что Вооружённые силы Украины будут вынуждены отступать, если западные страны прекратят оказывать помощь Киеву.

При этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у Киева не получится резко снизить зависимость от помощи других стран даже после завершения конфликта.

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