На Украине признали, что могут оплатить только половину возможностей ВПК
«Мы с отечественным производством всё равно далеки от закрытия потребности сил обороны. И будем и дальше зависимы от внешних поставок наших партнёров», — написал он в Telegram.
Министр пояснил, что средств госбюджета хватит примерно на половину способностей отечественного ВПК в следующем году.
Ранее глава Минфина США Йеллен заявила, что Украина полностью зависит от американской помощи.
Владимир Зеленский признал, что Вооружённые силы Украины будут вынуждены отступать, если западные страны прекратят оказывать помощь Киеву.
При этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у Киева не получится резко снизить зависимость от помощи других стран даже после завершения конфликта.