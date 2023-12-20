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Washington Post убрала со своей главной страницы рубрику о ситуации на Украине

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Американское издание The Washington Post убрало с главной страницы своего сайта рубрику о ситуации на Украине.
Washington Post убрала со своей главной страницы рубрику о ситуации на Украине
  • AFP

Газета с начала российской СВО на Украине размещала материалы, связанные с конфликтом, в отдельной рубрике под названием War in Ukraine. Она находилась на главной странице сайта возле рубрик «Мнения» и «Стиль».

Теперь новости о ситуации на Украине размещены в разделе «Мир», где находятся материалы по другим международным темам.

Ранее обозреватель издания The Washington Post Франческа Эбель заявила, что российский лидер Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте.

Также обозреватель издания The Wall Street Journal Джеральд Бейкер назвал Путина геополитическим победителем 2023 года.

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