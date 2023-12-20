Росгвардия: схрон с иностранным оружием обнаружен в ЛНР
Информация об этом появилась в Telegram-канале Росгвардии.
Отмечается, что среди найденного оружия числятся шведско-британская ПТУР NLAW и гранаты GHO-1 RDX болгарского производства.
Также, по данным ведомства, из схрона были изъяты снайперская винтовка ОСВ, украинская штурмовая винтовка «Вулкан», гранатомётные выстрелы и около 50 тыс. патронов разного калибра.
Ранее в ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ.
Также в начале декабря в Запорожской области в печи дома нашли гранатомёт и почти 16 тыс. патронов.