Росгвардия: схрон с иностранным оружием обнаружен в ЛНР

Схрон с иностранным оружием был обнаружен в заброшенном тоннеле рядом с населённым пунктом Белое в ЛНР.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Росгвардии.

Отмечается, что среди найденного оружия числятся шведско-британская ПТУР NLAW и гранаты GHO-1 RDX болгарского производства.

Также, по данным ведомства, из схрона были изъяты снайперская винтовка ОСВ, украинская штурмовая винтовка «Вулкан», гранатомётные выстрелы и около 50 тыс. патронов разного калибра.

Ранее в ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ.

Также в начале декабря в Запорожской области в печи дома нашли гранатомёт и почти 16 тыс. патронов.