Зеленский назвал рабочими свои отношения с главнокомандующим ВСУ Залужным

Владимир Зеленский назвал рабочими свои отношения с главнокомандующим Вооружённых сил Украины Валерием Залужным.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Рабочие у меня отношения с Залужным», — заявил Зеленский журналистам.

При этом он добавил, что главком ВСУ вместе с Генштабом украинской армии должен отвечать за результаты в зоне боевых действий.

Зеленский заявил, что у него «есть много вопросов».

Также Зеленский утверждает, что украинские военные потерпели поражение во время контрнаступления, поскольку направление основного удара было раскрыто заранее.

В начале декабря украинские СМИ сообщили, что Зеленский иногда общается с некоторыми командующими Вооружёнными силами Украины в обход главкома украинской армии Валерия Залужного.