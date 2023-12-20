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Зеленский назвал рабочими свои отношения с главнокомандующим ВСУ Залужным

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Владимир Зеленский назвал рабочими свои отношения с главнокомандующим Вооружённых сил Украины Валерием Залужным.
Зеленский назвал рабочими свои отношения с главнокомандующим ВСУ Залужным
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Рабочие у меня отношения с Залужным», — заявил Зеленский журналистам.

При этом он добавил, что главком ВСУ вместе с Генштабом украинской армии должен отвечать за результаты в зоне боевых действий. 

Зеленский заявил, что у него «есть много вопросов».

Также Зеленский утверждает, что украинские военные потерпели поражение во время контрнаступления, поскольку направление основного удара было раскрыто заранее.

В начале декабря украинские СМИ сообщили, что Зеленский иногда общается с некоторыми командующими Вооружёнными силами Украины в обход главкома украинской армии Валерия Залужного.

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