Зеленский назвал рабочими свои отношения с главнокомандующим ВСУ Залужным
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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
«Рабочие у меня отношения с Залужным», — заявил Зеленский журналистам.
При этом он добавил, что главком ВСУ вместе с Генштабом украинской армии должен отвечать за результаты в зоне боевых действий.
Зеленский заявил, что у него «есть много вопросов».
Также Зеленский утверждает, что украинские военные потерпели поражение во время контрнаступления, поскольку направление основного удара было раскрыто заранее.
В начале декабря украинские СМИ сообщили, что Зеленский иногда общается с некоторыми командующими Вооружёнными силами Украины в обход главкома украинской армии Валерия Залужного.