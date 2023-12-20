Зеленский: к провалу ВСУ привело то, что направление удара было раскрыто заранее

ВСУ потерпели поражение во время контрнаступления, поскольку направление основного удара было раскрыто заранее.

«У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели», — заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Ранее Зеленский на пресс-конференции назвал отсутствие контроля неба одной из причин провала контрнаступления ВСУ.

Президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что противник в зоне СВО несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы. По сведениям Министерства обороны России, потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.