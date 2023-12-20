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Зеленский: к провалу ВСУ привело то, что направление удара было раскрыто заранее

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ВСУ потерпели поражение во время контрнаступления, поскольку направление основного удара было раскрыто заранее.
Зеленский: к провалу ВСУ привело то, что направление удара было раскрыто заранее
  • Gettyimages.ru

«У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели», — заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Ранее Зеленский на пресс-конференции назвал отсутствие контроля неба одной из причин провала контрнаступления ВСУ.

Президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что противник в зоне СВО несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы. По сведениям Министерства обороны России, потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

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