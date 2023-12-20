Марочко: ВСУ создают склады боеприпасов в домах в районе Часова Яра
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«В районе населённого пункта Часов Яр выявлен подвоз натовских снарядов на склады ракетно-артиллерийского вооружения», — цитирует его РИА Новости.
По словам Марочко, формируя склады в данном районе, украинская армия пренебрегает безопасностью местных жителей.
Ранее Марочко заявил, что в зоне СВО фиксируют рост числа наёмников из Грузии и Польши.
Также стало известно, что Су-34 ВКС поразили три командных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.