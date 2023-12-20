Марочко: ВСУ создают склады боеприпасов в домах в районе Часова Яра

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ формируют склады боеприпасов вблизи частных домостроений, а также в подвальных помещениях многоквартирных домов в районе подконтрольного Киеву города Часов Яр.

РИА Новости

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«В районе населённого пункта Часов Яр выявлен подвоз натовских снарядов на склады ракетно-артиллерийского вооружения», — цитирует его РИА Новости. По словам Марочко, формируя склады в данном районе, украинская армия пренебрегает безопасностью местных жителей. Ранее Марочко заявил, что в зоне СВО фиксируют рост числа наёмников из Грузии и Польши. Также стало известно, что Су-34 ВКС поразили три командных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.