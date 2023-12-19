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Марочко: рост числа наёмников из Грузии и Польши фиксируют в зоне СВО

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Рост числа наёмников из Грузии и Польши со стороны ВСУ фиксируют в зоне СВО, заявил подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в течение нескольких недель зафиксировано прибытие групп иностранцев (около 30—50 человек) в подконтрольные Вооружённым силам Украины Славянск, Днепропетровск, Краматорск, Харьков и Константиновку.

При этом, по словам Марочко, в зоне проведения спецоперации наёмников из разных стран фиксируют с самого начала операции, но география постоянно менялась.

«На данный момент отмечается рост грузинских и польских наёмников», — уточнил он.

Как заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров, сейчас есть все основания полагать, что на Украине в боевых действиях принимают участие кадровые военные НАТО.

Издание Military Watch Magazine сообщило, что Украина пытается вербовать иностранных наёмников, потому что сама несёт огромные потери среди личного состава.

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