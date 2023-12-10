Украина пытается вербовать иностранных наёмников, потому что сама несёт огромные потери среди личного состава, пишет Military Watch Magazine.

«Потребность в иностранных кадрах возросла, поскольку всё чаще сообщается, что украинские силы понесли огромные потери, особенно после начала неудачного многомесячного наступления против российских войск в июне», — пишет портал.

Как утверждается, ожидаемая продолжительность жизни на передовой в зонах наиболее интенсивных боёв для украинских военнослужащих порой составляла всего четыре часа.

Американская газета The Washington Post ранее писала, что украинской армии новые солдаты нужны «даже больше, чем пули».

Журналисты отмечают, что это вынуждает Киев искать новые способы мобилизации населения и принимать более жёсткие меры против уклонистов.