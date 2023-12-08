Украинской армии новые солдаты нужны «даже больше, чем пули», пишет американская газета The Washington Post. Как отмечают журналисты, это вынуждает Киев искать новые способы мобилизации населения и принимать более жёсткие меры против уклонистов.

«Честно говоря, нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры на исходе», — цитирует газета командира штурмовой группы 68-й бригады ВСУ.

Как отмечал министр обороны Украины Рустем Умеров, на военной службе находится 1 млн человек, в том числе 800 тыс. в вооружённых силах, однако «потери были ошеломляющими», пишет издание.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что нехватка людей в армии Украины вынуждает режим Владимира Зеленского увеличивать число женщин в ря­дах ВСУ. Согласно западным оценкам, их насчитывается более 40 тыс.

В российском ведомстве также заявили, что США и Великобритания рекомендовали Украине снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также призвать по мобилизации женщин на фронт.