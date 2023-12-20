Балицкий: организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления», — сказал он.

По словам Балицкого, скорее всего фронт рухнет.

Он отметил, что у ВСУ очень сильно садится наступательный потенциал, отсутствует достаточное количество снарядов и достаточная подготовка.

Балицкий также заявил, что ВС Украины практически не ведут активных атакующих действий на запорожском участке фронта.