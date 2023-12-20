Балицкий: организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной
Об этом сообщает РИА Новости.
«Думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления», — сказал он.
По словам Балицкого, скорее всего фронт рухнет.
Он отметил, что у ВСУ очень сильно садится наступательный потенциал, отсутствует достаточное количество снарядов и достаточная подготовка.
Балицкий также заявил, что ВС Украины практически не ведут активных атакующих действий на запорожском участке фронта.