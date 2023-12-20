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Балицкий: организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления», — сказал он.

По словам Балицкого, скорее всего фронт рухнет.

Он отметил, что у ВСУ очень сильно садится наступательный потенциал, отсутствует достаточное количество снарядов и достаточная подготовка.

Балицкий также заявил, что ВС Украины практически не ведут активных атакующих действий на запорожском участке фронта.

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