Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС Украины практически не ведут активных атакующих действий на запорожском участке фронта.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если говорить о том, как это было летом, осенью и как это сейчас, то это три разных подхода к ведению боевых действий», — отметил он.

По словам Балицкого, российские войска очень грамотно ведут активную оборону и ВСУ выдохлись настолько, что почти не ведёт атакующих действий.

Украинские войска ещё предпринимают некоторые контратаки со стороны Работино, но по всему фронту на данный момент инициатива полностью у ВС России и ВСУ несут очень высокие потери, уточнил он.

12 декабря Балицкий сообщил, что Вооружённые силы России значительно продвинулись в районе Новопокровки Запорожской области.

16 декабря в Минобороны России сообщили, что экипажи российской авиации сбили вертолёт Ми-8 украинских войск на Запорожском направлении фронта.