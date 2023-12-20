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Globe and Mail: канадские наёмники признали, что Украина проигрывает в конфликте

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Наёмники из Канады признали, что Киев проигрывают в конфликте и не понимают, что они делают на Украине, пишет издание Globe and Mail.

Газета со ссылкой на двух наёмников Дейва и Джастина Смитов пишет, что ноябрь текущего года стал наиболее «смертоносным» для канадских добровольцев.

«Я часто задумываюсь о том, что я здесь делаю», — отметил один из наёмников.

По его словам, эти мысли посещают его всегда, когда он слышит о канадце, погибшем на Украине.

Добровольцы из Канады также заявили, что главной проблемой для Украины стало ослабление внимания к ней со стороны Запада и замедление поставок вооружения.

По их словам, Киев постепенно проигрывает в конфликте, ради которого они туда приехали.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России с начала специальной военной операции уничтожили более 5,8 тыс. иностранных наёмников в рядах украинской армии.

Он также сообщил, что число готовых участвовать в специальной военной операции добровольцев из других стран увеличилось в семь раз.

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