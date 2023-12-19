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Путин: Россия будет договариваться по Украине исходя из своих интересов

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет договариваться по Украине исходя из своих интересов.

Об этом он сказал в ходе заседания расширенной коллегии Министерства обороны.

По его словам, и на Украине политики, агрессивно настроенные в отношении России, и в европейских государствах, и в Соединённых Штатах хотят договариваться. 

«Пусть договариваются, но только мы будем делать это исходя из наших интересов», — сказал Путин.

Также президент России заявил, что российский народ поддерживает бойцов специальной военной операции на беспрецедентно высоком уровне.

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