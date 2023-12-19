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Путин заявил о беспрецедентной поддержке российским народом бойцов спецоперации

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Президент России Владимир Путин заявил, что российский народ поддерживает бойцов специальной военной операции на беспрецедентно высоком уровне.
Путин заявил о беспрецедентной поддержке российским народом бойцов спецоперации
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году.

«Особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников Отечества», — подчеркнул российский лидер.

Путин также указал на патриотический настрой абсолютного большинства россиян и единство разных национальностей и вероисповеданий.

Ранее Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны почтил память погибших российских военных минутой молчания.

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