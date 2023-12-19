Путин заявил о беспрецедентной поддержке российским народом бойцов спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что российский народ поддерживает бойцов специальной военной операции на беспрецедентно высоком уровне.

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году.

«Особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников Отечества», — подчеркнул российский лидер.

Путин также указал на патриотический настрой абсолютного большинства россиян и единство разных национальностей и вероисповеданий.

Ранее Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны почтил память погибших российских военных минутой молчания.