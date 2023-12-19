Российский президент Владимир Путин заявил, что Запад всегда делал ставку на украинских националистов.

Об этом Путин сказал в ходе заседания коллегии Минобороны России, говоря о работе западных стран на постсоветском пространстве.

По его словам, Запад отдельно работал над Украиной.

«Ставку, конечно, делали прежде всего на националистов», — заявил президент России.

Он подчеркнул, что на Западе при этом забыли, что украинские крайние националисты являются бывшими нацистами, сотрудничавшими с Гитлером.

Также Путин выразил уверенность, что Киев бы начал резню в Крыму, если бы Россия не присоединила полуостров после государственного переворота на Украине в 2014 году.