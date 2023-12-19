Bloomberg: ВСУ вряд ли способны на прорыв на фронте, даже при помощи Запада
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По их словам, союзники Киева считают, что помощь может быть одобрена в какой-либо форме в начале 2024 года. Однако это вряд ли поможет ВСУ достичь успехов.
Также отмечается, что перспективы Украины в конфликте становятся ещё мрачнее.
«Тупиковая ситуация на местах делает всё более очевидным, что противостояние может продолжаться долгие годы», — написал автор статьи.
Ранее украинский военный Юрий Сиротюк заявил, что Украину ждёт самый страшный год конфликта.