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Bloomberg: ВСУ вряд ли способны на прорыв на фронте, даже при помощи Запада

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Украинские войска вряд ли могут достигнуть существенного прорыва на передовой, даже если получат помощь от стран Запада, говорится в материале Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.
Bloomberg: ВСУ вряд ли способны на прорыв на фронте, даже при помощи Запада
  • AP
  • © Mstyslav Chernov

По их словам, союзники Киева считают, что помощь может быть одобрена в какой-либо форме в начале 2024 года. Однако это вряд ли поможет ВСУ достичь успехов.

Также отмечается, что перспективы Украины в конфликте становятся ещё мрачнее.

«Тупиковая ситуация на местах делает всё более очевидным, что противостояние может продолжаться долгие годы», — написал автор статьи.

Ранее украинский военный Юрий Сиротюк заявил, что Украину ждёт самый страшный год конфликта.

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