Младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады украинских вооружённых сил Юрий Сиротюк признал, что 2024 год станет самым страшным для Украины.

В интервью каналу NTA он отметил, что украинские войска не смогут достичь каких-либо положительных результатов без мобилизации практически всего населения, пригодного к службе.

Также военный осудил граждан, которые «прячутся в женских юбках» и убегают от отправления на передовую. По мнению Сиротюка, рано или поздно таких уклонистов призовут в ВС России.

Ранее президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что в 2024 году ситуация на Украине станет ещё более неприятной для Запада.