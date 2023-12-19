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Солдат ВСУ Сиротюк: Украину ждёт самый страшный год конфликта

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Младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады украинских вооружённых сил Юрий Сиротюк признал, что 2024 год станет самым страшным для Украины.
Солдат ВСУ Сиротюк: Украину ждёт самый страшный год конфликта
  • AP

В интервью каналу NTA он отметил, что украинские войска не смогут достичь каких-либо положительных результатов без мобилизации практически всего населения, пригодного к службе.

Также военный осудил граждан, которые «прячутся в женских юбках» и убегают от отправления на передовую. По мнению Сиротюка, рано или поздно таких уклонистов призовут в ВС России.

Ранее президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что в 2024 году ситуация на Украине станет ещё более неприятной для Запада.

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