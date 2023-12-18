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Генштаб ВСУ подтвердил обнаружение устройств для прослушки в кабинете Залужного

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Украинский Генштаб подтвердил обнаружение устройств для прослушки в кабинете, который был предназначен для работы главкома ВСУ Валерия Залужного, а также в кабинетах работников его аппарата.
Генштаб ВСУ подтвердил обнаружение устройств для прослушки в кабинете Залужного
  • AP

«Прослушивающие устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины и работников аппарата обеспечения его деятельности», — приводит заявление Генштаба «СТРАНА.ua».

17 декабря украинские СМИ сообщили, что изготовленная из элементов неустановленного образца «прослушка» была найдена во время подготовки помещения к работе.

После этого СБУ отметила, что «устройство находилось в нерабочем состоянии».

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