Генштаб ВСУ подтвердил обнаружение устройств для прослушки в кабинете Залужного
- AP
«Прослушивающие устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины и работников аппарата обеспечения его деятельности», — приводит заявление Генштаба «СТРАНА.ua».
17 декабря украинские СМИ сообщили, что изготовленная из элементов неустановленного образца «прослушка» была найдена во время подготовки помещения к работе.
После этого СБУ отметила, что «устройство находилось в нерабочем состоянии».