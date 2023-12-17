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СБУ подтвердила обнаружение «прослушки» у Залужного, возбуждено уголовное дело

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Информация об обнаружении в одном из помещений, которое мог использовать главком ВСУ Валерий Залужный для работы, прослушивающего устройства получила подтверждение. Как сообщили в СБУ, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В Telegram-канале спецслужбы отмечается, что дело возбуждено по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании технических средств получения информации.

В ведомстве также обратили внимание, что речь идёт не о кабинете Залужного, а об одном из помещений, которое могло использоваться им в будущем для работы.

«По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удалённой передачи аудиозаписей не обнаружено», — отметили в СБУ, добавив, что устройство будет направлено на экспертизу.

Ранее сообщалось, что изготовленная из элементов неустановленного образца «прослушка» была найдена во время подготовки помещения к работе.

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