СБУ подтвердила обнаружение «прослушки» у Залужного, возбуждено уголовное дело
В Telegram-канале спецслужбы отмечается, что дело возбуждено по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании технических средств получения информации.
В ведомстве также обратили внимание, что речь идёт не о кабинете Залужного, а об одном из помещений, которое могло использоваться им в будущем для работы.
«По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удалённой передачи аудиозаписей не обнаружено», — отметили в СБУ, добавив, что устройство будет направлено на экспертизу.
Ранее сообщалось, что изготовленная из элементов неустановленного образца «прослушка» была найдена во время подготовки помещения к работе.