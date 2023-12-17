«РБК-Украина»: в рабочем кабинете Залужного нашли устройства для прослушки

В рабочем кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного нашли прослушку, её установщика не удаётся определить, так как обнаруженные устройства изготовлены из элементов неустановленного образца, пишет украинское издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

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«Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе», — сказал собеседник. Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее отмечал, что в настоящий момент вопрос отставки Залужного и кадровых изменений в военном командовании не стоит. По данным, которыми располагает российская разведка, в западных государствах, в частности в странах Евросоюза, рассматривают главнокомандующего ВСУ в качестве замены Владимиру Зеленскому.