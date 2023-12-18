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Депутат Шеремет предложил Киеву «план Г» в случае прекращения поддержки Запада

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением к украинским властям как можно быстрее приступить к реализации «плана Г» в случае прекращения поддержки от Запада.
Депутат Шеремет предложил Киеву «план Г» в случае прекращения поддержки Запада
  • РИА Новости

По его словам, у страны отсутствуют какие-либо внутренние резервы и запасы, а киевский режим может только грабить своих граждан и продавать западным компаниям земли и ресурсы.

Шеремет считает, что «план Г» будет самым оптимальным для украинского правительства и благоприятным для граждан страны.

«План Г означает для режима Зеленского незамедлительно, пока не поздно, грести из Украины и оставить украинский народ в покое, дав ему возможность развиваться и процветать в дружбе с Россией», — цитирует его РИА Новости.

Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что Киев задействует план Б, если не получит денег от Запада.

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