Мишустин: Россия выполнит в Киргизии большой проект по строительству школ
- РИА Новости
Об этом Мишустин рассказал в ходе заседания совета глав правительств СНГ.
Он напомнил, что в странах СНГ создаются построенные Россией школы, обучение в которых ведётся на русском языке. Так, в Таджикистане уже работает пять таких учреждений, уточнил Мишустин.
«Большой проект планируется в Киргизии, рассматриваем и другие предложения», — сказал премьер.
В сентябре правительство России одобрило законопроект о ратификации соглашения с Киргизией о создании совместных школ с обучением на русском языке.