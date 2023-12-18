Мишустин: Россия выполнит в Киргизии большой проект по строительству школ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия намерена выполнить в Киргизии большой проект по строительству школ с обучением на русском языке.

Об этом Мишустин рассказал в ходе заседания совета глав правительств СНГ.

Он напомнил, что в странах СНГ создаются построенные Россией школы, обучение в которых ведётся на русском языке. Так, в Таджикистане уже работает пять таких учреждений, уточнил Мишустин.

«Большой проект планируется в Киргизии, рассматриваем и другие предложения», — сказал премьер.

В сентябре правительство России одобрило законопроект о ратификации соглашения с Киргизией о создании совместных школ с обучением на русском языке.