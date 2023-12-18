RT в Telegram
Подпишись

Мишустин: Россия выполнит в Киргизии большой проект по строительству школ

Короткая ссылка
Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия намерена выполнить в Киргизии большой проект по строительству школ с обучением на русском языке.
Мишустин: Россия выполнит в Киргизии большой проект по строительству школ
  • РИА Новости

Об этом Мишустин рассказал в ходе заседания совета глав правительств СНГ.

Он напомнил, что в странах СНГ создаются построенные Россией школы, обучение в которых ведётся на русском языке. Так, в Таджикистане уже работает пять таких учреждений, уточнил Мишустин.

«Большой проект планируется в Киргизии, рассматриваем и другие предложения», — сказал премьер.

В сентябре правительство России одобрило законопроект о ратификации соглашения с Киргизией о создании совместных школ с обучением на русском языке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить