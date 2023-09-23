Кабмин одобрил проект о ратификации соглашения с Киргизией о русских школах

Правительство России одобрило законопроект о ратификации соглашения с Киргизией о создании совместных школ с обучением на русском языке.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«В соглашении закрепляются условия и порядок создания в Киргизии совместных общеобразовательных организаций с обучением по российским стандартам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время Россия намерена построить на территории Киргизии девять школ с обучением на русском языке.

Как ранее отмечал российский президент, строительство совместных школ приведёт к развитию и укреплению дружбы между гражданами двух стран.

Ранее сообщалось, что Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров дали старт началу строительства на территории Киргизии трёх школ, обучение в которых будет вестись на русском языке.