Сальдо: разрушение Каховской ГЭС было конкретным заданием ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевские власти поставили конкретное задание украинским военным, приказав разрушить Каховскую ГЭС как транспортный узел.

В беседе с РИА Новости он напомнил, что ВСУ наносили ракетные удары в одну точку на протяжении долгого времени.

«Каховская плотина... подвергалась постоянным обстрелам, потому что по её конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный, сухопутные», — отметил он.

Также глава региона подчеркнул, что там также было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра.

«Поэтому задание у вооружённых сил Украины было конкретное: привести её к такому состоянию, чтобы она всё-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить», — сказал Сальдо.

Вместе с этим губернатор назвал разрушение Каховской ГЭС украинскими военным «величайшим преступлением», нарушившим экологическое равновесие в регионе.

«Вот они били, били в одну точку, пока эта точка достигла критического состояния, и последний удар был нанесён именно 6 июня, когда ночью было несколько обстрелов, и уже сама критическая точка, она не выдержала нагрузки, и плотину прорвало», — добавил он.

В июне президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.

Также Путин высказал мнение, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.