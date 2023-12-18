Сальдо: разрушение Каховской ГЭС было конкретным заданием ВСУ
В беседе с РИА Новости он напомнил, что ВСУ наносили ракетные удары в одну точку на протяжении долгого времени.
«Каховская плотина... подвергалась постоянным обстрелам, потому что по её конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный, сухопутные», — отметил он.
Также глава региона подчеркнул, что там также было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра.
«Поэтому задание у вооружённых сил Украины было конкретное: привести её к такому состоянию, чтобы она всё-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить», — сказал Сальдо.
Вместе с этим губернатор назвал разрушение Каховской ГЭС украинскими военным «величайшим преступлением», нарушившим экологическое равновесие в регионе.
«Вот они били, били в одну точку, пока эта точка достигла критического состояния, и последний удар был нанесён именно 6 июня, когда ночью было несколько обстрелов, и уже сама критическая точка, она не выдержала нагрузки, и плотину прорвало», — добавил он.
В июне президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.
Также Путин высказал мнение, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.