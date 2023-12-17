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Депутат Рады: Украина строит три линии фортификационных сооружений

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Украина из-за проблем с получением помощи от Запада будет вынуждена перейти к обороне, поэтому армия начинает строить три линии фортификационных сооружений, заявила депутат Верховной рады Александра Устинова в эфире канала «Рада».
Депутат Рады: Украина строит три линии фортификационных сооружений
  • AP
  • © Libkos

«Если не будет оружия, мы уже готовимся. Как вы видите, мы уже сейчас готовим фортификационные укрепления в три линии, понимая, что, возможно, нам придётся, особенно зимой, переходить к оборонительной войне, а не идти в наступление, как было до этого», — сказала она, её цитирует ТАСС.

Устинова добавила, что Киев видит сокращение боеприпасов во всём мире.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного военного США сообщил, что Украина без помощи Соединённых Штатов и НАТО сможет продержаться несколько месяцев, а при наихудшем сценарии может потерпеть поражение уже к лету.

По информации Bild, украинский Генштаб принял решение о пересмотре военной тактики и отложил контрнаступление.

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