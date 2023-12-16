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Bild: Генштаб ВСУ отложил контрнаступление и изменил стратегию

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Украинский Генштаб принял решение о пересмотре военной тактики и отложил контрнаступление, написала газета Bild.
Bild: Генштаб ВСУ отложил контрнаступление и изменил стратегию
  • Gettyimages.ru

«Задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится. То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем», — говорится в материале.

Помимо этого, автор отметил, что главной задачей украинской армии стало нанести как можно больший ущерб личному составу российских войск.

Указывается, что ВСУ при отступлении создают минные поля, а в случае получения нового оружия надеются снова наступать.

Ранее немецкое издание Die Welt написало, что в Киеве собирают силы для проведения нового контрнаступления в 2024 году.

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