Welt: Украина планирует в 2024 году провести новое контрнаступление

Украинское командование собирает силы для проведения нового контрнаступления в 2024 году, говорится в статье немецкого издания Die Welt.

По данным издания, отправной точкой для развёртывания операции может стать плацдарм на левом берегу Днепра.

Также указывается, что главком ВСУ Валерий Залужный не был сторонником наступления 2023 года. Однако в следующем году состоится та операция, которую изначально предполагал Залужный.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала украинского контрнаступления российские войска уничтожили 747 танков ВСУ и почти 2,3 тыс. бронемашин.