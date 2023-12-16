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Welt: Украина планирует в 2024 году провести новое контрнаступление

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Украинское командование собирает силы для проведения нового контрнаступления в 2024 году, говорится в статье немецкого издания Die Welt.
Welt: Украина планирует в 2024 году провести новое контрнаступление
  • AP
  • © Libkos

По данным издания, отправной точкой для развёртывания операции может стать плацдарм на левом берегу Днепра.

Также указывается, что главком ВСУ Валерий Залужный не был сторонником наступления 2023 года. Однако в следующем году состоится та операция, которую изначально предполагал Залужный.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала украинского контрнаступления российские войска уничтожили 747 танков ВСУ и почти 2,3 тыс. бронемашин.

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