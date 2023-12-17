Российские войска уничтожили командный пункт бригады ВСУ

ВС России уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады, а также склады топлива для авиатехники за минувшие сутки.

«Уничтожен командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того... на аэродроме Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области уничтожены склады топлива для авиатехники ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны России.

Также российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, потери украинских войск составили до 250 человек.

Кроме того, средства ПВО сбили за сутки два самолёта МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины.