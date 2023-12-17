МО России: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 250 человек

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, потери украинских войск составили до 250 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

РИА Новости

«(Российские военные. — RT) отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Кирово и Марьинка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении. Отмечается, что украинские военные потеряли танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей. Также стало известно, что российские войска отразили девять атак ВСУ на Купянском направлении за сутки.