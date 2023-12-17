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Средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25

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Российские средства ПВО сбили за сутки два самолёта МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины, сообщили в Минобороны России.
Средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25
  • РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолёта МиГ-29 и один Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, перехвачены два снаряда HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Теребрено находится под обстрелом ВСУ, по предварительной информации, на границе населённого пункта идёт стрелковый бой.

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