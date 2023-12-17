Гладков: на границе села Теребрено Белгородской области идёт стрелковый бой
- РИА Новости
«Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района», — написал он в Telegram.
По предварительной информации, на границе села идёт стрелковый бой с противником.
Гладков добавил, что ситуация находится на контроле профильных ведомств.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела села Олешня со стороны Вооружённых сил Украины.