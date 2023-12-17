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Гладков: на границе села Теребрено Белгородской области идёт стрелковый бой

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Теребрено находится под обстрелом ВСУ, по предварительной информации, на границе населённого пункта идёт стрелковый бой.
Гладков: на границе села Теребрено Белгородской области идёт стрелковый бой
  • РИА Новости

«Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района», — написал он в Telegram.

По предварительной информации, на границе села идёт стрелковый бой с противником.

Гладков добавил, что ситуация находится на контроле профильных ведомств.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела села Олешня со стороны Вооружённых сил Украины.

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