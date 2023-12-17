Гладков: на границе села Теребрено Белгородской области идёт стрелковый бой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Теребрено находится под обстрелом ВСУ, по предварительной информации, на границе населённого пункта идёт стрелковый бой.

РИА Новости

«Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района», — написал он в Telegram. По предварительной информации, на границе села идёт стрелковый бой с противником. Гладков добавил, что ситуация находится на контроле профильных ведомств. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела села Олешня со стороны Вооружённых сил Украины.