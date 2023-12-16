Старовойт: два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина», — говорится в сообщении.
Старовойт добавил, что пострадавших госпитализировали, в настоящий момент их жизни ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что два человека погибли, ещё два мирных жителя получили ранения в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS по населённому пункту Новая Маячка в Херсонской области.