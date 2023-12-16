Два человека погибли при обстреле ВСУ Новой Маячки в Херсонской области
- Gettyimages.ru
Об этом он написал в Telegram.
По словам Сальдо, средства противовоздушной обороны сбили большинство запущенных украинских ракет.
«Один HIMARS достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. Убиты два мирных жителя, ранены двое», — говорится в сообщении.
Кроме того, ранения получили военные, помогавшие с разгрузкой, добавил он.
Ранее стало известно, что средства ПВО сбили 15 целей при ракетной атаке украинских военных по югу Херсонской области.