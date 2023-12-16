Два человека погибли при обстреле ВСУ Новой Маячки в Херсонской области

Два человека погибли, ещё два мирных жителя получили ранения в результате удара Вооружённых сил Украины из РСЗО HIMARS по населённому пункту Новая Маячка в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Сальдо, средства противовоздушной обороны сбили большинство запущенных украинских ракет.

«Один HIMARS достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. Убиты два мирных жителя, ранены двое», — говорится в сообщении.

Кроме того, ранения получили военные, помогавшие с разгрузкой, добавил он.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили 15 целей при ракетной атаке украинских военных по югу Херсонской области.