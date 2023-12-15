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Сальдо: силы ПВО сбили 15 целей при атаке ВСУ по югу Херсонской области

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Средства ПВО сбили 15 целей при ракетной атаке украинских военных по югу Херсонской области.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Генический округ сейчас под сильным ракетным обстрелом противника. На данный момент сбито уже не менее 15 целей», — написал Сальдо в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что протяжённость линии фронта в зоне спецоперации сейчас составляет 2 тыс. км.

Он подчеркнул, что Вооружённые силы России улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

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