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Экс-советник Кучмы Соскин ожидает, что на Украине будут подрывать дома военкомов

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Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что подрыв гранат в сельском совете в Закарпатской области сигнализирует о скором начале гражданских войн на Украине.

Об этом он сказа на своём YouTube-канале.

По его мнению, будет происходить всё больше подобных случаев, «уже начинается противоборство».

Соскин считает, что неудачи в зоне боевых действий и психологические травмы вернувшихся с фронта военных приведут к вооружённым конфликтам в обществе.

Также украинский эксперт считает, что главными жертвами этого станут сотрудники военкоматов.

«Будут подрывать квартиры, дома военкомов», — сказал он.

15 декабря депутат в Закарпатье взорвал гранаты в ходе заседания сессии, ранения получили 26 человек.

Позже Служба безопасности Украины начала расследование подрыва гранат в сельсовете Закарпатья, инцидент расценивается как теракт

16 декабря взорвавший гранаты в сельсовете Закарпатья депутат пришёл в сознание. Также стало известно о смерти одного из пострадавших.

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