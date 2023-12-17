Экс-советник Кучмы Соскин ожидает, что на Украине будут подрывать дома военкомов
Об этом он сказа на своём YouTube-канале.
По его мнению, будет происходить всё больше подобных случаев, «уже начинается противоборство».
Соскин считает, что неудачи в зоне боевых действий и психологические травмы вернувшихся с фронта военных приведут к вооружённым конфликтам в обществе.
Также украинский эксперт считает, что главными жертвами этого станут сотрудники военкоматов.
«Будут подрывать квартиры, дома военкомов», — сказал он.
15 декабря депутат в Закарпатье взорвал гранаты в ходе заседания сессии, ранения получили 26 человек.
Позже Служба безопасности Украины начала расследование подрыва гранат в сельсовете Закарпатья, инцидент расценивается как теракт.
16 декабря взорвавший гранаты в сельсовете Закарпатья депутат пришёл в сознание. Также стало известно о смерти одного из пострадавших.