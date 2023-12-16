ZN: взорвавший гранаты в сельсовете Закарпатья депутат пришёл в сознание
- РИА Новости
Об этом информирует издание «Зеркало недели» (ZN.UA).
По данным издания, сотрудники полиции уже начали допрашивать депутата о случившемся. Кроме того, утверждается, что палата депутата находится под усиленной охраной, чтобы избежать инцидентов со стороны родственников пострадавших при взрыве.
Ранее депутат в Закарпатье взорвал гранаты в ходе заседания сессии, ранения получили 26 человек.
Позже Служба безопасности Украины начала расследование подрыва гранат в сельсовете Закарпатья, инцидент расценивается как теракт.