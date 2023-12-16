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УНИАН: умер один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете Закарпатья

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Один из пострадавших в результате взрыва гранат депутатом Керецковского сельского совета в Закарпатье скончался в больнице.
УНИАН: умер один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете Закарпатья
  • РИА Новости

Об этом информирует УНИАН. 

«В больнице скончался один из раненых в результате взрыва гранат в Керецковском сельском совете в Закарпатье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о депутате Викторе Прядиле из села Березники.

15 декабря депутат в Закарпатье взорвал гранаты в ходе заседания сессии, ранения получили 26 человек.

Позже Служба безопасности Украины начала расследование подрыва гранат в сельсовете Закарпатья, инцидент расценивается как теракт

16 декабря взорвавший гранаты в сельсовете Закарпатья депутат пришёл в сознание.

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