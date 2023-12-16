УНИАН: умер один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете Закарпатья
- РИА Новости
Об этом информирует УНИАН.
«В больнице скончался один из раненых в результате взрыва гранат в Керецковском сельском совете в Закарпатье», — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт о депутате Викторе Прядиле из села Березники.
15 декабря депутат в Закарпатье взорвал гранаты в ходе заседания сессии, ранения получили 26 человек.
Позже Служба безопасности Украины начала расследование подрыва гранат в сельсовете Закарпатья, инцидент расценивается как теракт.
16 декабря взорвавший гранаты в сельсовете Закарпатья депутат пришёл в сознание.